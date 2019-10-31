中國內地商用5G週四正式啟用

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第五代移動通訊網絡5G週四正式在中國啟用，配合5G手機傳輸速度，理論上最高可達1秒10Gb，比4G快超過100倍，全中國已經有1,000多萬人登記使用服務。

工信部副部長陳肇雄和三大電信商，一同正式啟用內地商用5G服務，他們表示，中國的網絡下載速度將提升到全球先進水平，而5G商用服務亦會擴展到全國近300個地級市。

中國移動董事長楊杰說：”今年將在50個城市進行網絡部署，提供商用服務，明年將在全國所有地市級以上的城市提供5G的商用服務。”

目前全國已經有超過1,000萬人預約登記使用5G服務，中移動早上為首個用戶吳小姐頒發紀念證書，吳小姐表示，她在9月已經獲選試用5G，用起來速度比4G有明顯有分別。

內地三大電信商日前已經推出5G月費套餐，其中最便宜的128元月費有30GB用量，最快下載速度可達1,300M，比平時快了十倍。

5G技術除了傳送速度快，亦可以減少延誤，目前技術已經應用在醫療、旅遊、金融等行業。

這個採用5G技術的智慧校園系統，當發生突發情況或災情，可以比以往更快自動報警。

重慶、四川、新疆等部分地區，旅遊景區亦有試用5G技術，方便景區分析遊客及車輛流量，營運商目前在北京已安裝超過個5,000個5G基站，上海、廣州、深圳等一線城市亦已同步啟用5G計劃。

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