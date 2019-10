【KTSF】

週三有超過330間公司公布盈利報告,當中包括蘋果公司,蘋果公司看好今個聖誕假期旗下產品的銷售,好像手錶、AirPods和新推出的串流服務。

這些產品的銷售繼續上升,而上個月推出3款新的iPhone 11手機,一開始就非常熱賣,尤其在中國市場的銷售特別明顯。

在第四個財季,iPhone全球銷售額有超過330億元,超出市場預期,有分析指出,有許多款iPhone減價,因而刺激了銷售。

