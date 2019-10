據報中美首階段協議未必趕及下月簽署

【i-CABLE】

路透社引述消息報道,中美兩國未必可趕及在下月亞太經合組織峰會期間簽署首階段貿易協議。

特朗普總統早前表示,可能較原先預期更早與中國簽署第一階段貿易協議,但路透社引述華府官員指,雙方仍然努力草擬協議文本,雖然進展良好,但未必能趕及下月智利舉行的亞太經合組織峰會期間簽訂。官員強調,即使屆時未能簽署,也不代表兩國貿易協議告吹。

特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納則指,美中經貿團隊已敲定一份極好的協議,兩國貿易關係發展方向達成諒解。他又承認,貿易戰令特朗普付上政治代價,但認為兩國達成貿易協議後將有所回報,包括把就業職位帶回美國。

另外《華爾街日報》報道,中國將提出「十四.五」,即第十四個五年經濟計劃,取代一直被美國批評的「中國製造二零二五」,據報「十四.五」是經修正的工業政策,將給予外資更大市場准入,由副總理劉鶴率領起草,會在四中全會討論。

中美爆發貿易戰以來,美國一直批評「中國製造二零二五」涉及強逼外資技術轉移、竊取知識產權和透過大量補貼國企,以達到中國成為全球技術強國的目標,要求取消。中方視之為底線拒絕讓步,但總理李克強在三月兩會工作報告中,沒有再提及「中國製造二零二五」。

