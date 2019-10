【i-CABLE】

英國貨櫃屍體案,警方通緝一對來自北愛爾蘭的兄弟。

警方指,40歲的Ronan Hughes和34歲弟弟Christopher Hughes涉嫌誤殺和販運人口被通緝,但未有透露他們於案件中的角色,兩兄弟分別40歲和34歲,來自北愛爾蘭。

英國上週在一個由一間愛爾蘭公司租用、來自比利時的貨櫃內發現39具屍體,貨車司機涉嫌誤殺和販運人口被捕。

