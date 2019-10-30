英國下議院通過提前12月12日大選

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英國下議院大比數通過首相約翰遜提前12月12日大選的法案，預料上議院亦會通過法案，下週解散國會。

約翰遜以提前大選打破脫歐僵局的期望，終於在下議院如願，他週二以法案形式再次提交12月12日大選的動議，於在野工黨黨魁科爾賓轉向支持下，獲大比數三讀通過。表決前，約翰遜說需要嶄新議會帶領國家脫歐。

提前大選的計劃，一日前無法取得3分之2議員支持，政府便改以通過門檻只需過半票數的法案形式闖關。至於改變立場的科爾賓，就指歐盟延遲脫歐限期，排除了硬脫歐，故支持提前大選，但黨內分歧嚴重，仍有過百名工黨議員棄權。

民調顯示執政保守黨支持度領先工黨平均10至15個百分點 ，不過分析認為這次英國繼1923年後再次在12月舉行的大選，選情難以預料。

約翰遜在法案闖關後會見保守黨後座議員委員會，說預期將面臨難打的選戰，會全力應付。

提前大選的法案將交到上議院審議，預料通過後，下週三解散國會，展開5週拉票期。

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