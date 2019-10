英國下議院通過提前12月12日大選

【i-CABLE】

英國下議院大比數通過首相約翰遜提前12月12日大選的法案,預料上議院亦會通過法案,下週解散國會。

約翰遜以提前大選打破脫歐僵局的期望,終於在下議院如願,他週二以法案形式再次提交12月12日大選的動議,於在野工黨黨魁科爾賓轉向支持下,獲大比數三讀通過。表決前,約翰遜說需要嶄新議會帶領國家脫歐。

提前大選的計劃,一日前無法取得3分之2議員支持,政府便改以通過門檻只需過半票數的法案形式闖關。至於改變立場的科爾賓,就指歐盟延遲脫歐限期,排除了硬脫歐,故支持提前大選,但黨內分歧嚴重,仍有過百名工黨議員棄權。

民調顯示執政保守黨支持度領先工黨平均10至15個百分點 ,不過分析認為這次英國繼1923年後再次在12月舉行的大選,選情難以預料。

約翰遜在法案闖關後會見保守黨後座議員委員會,說預期將面臨難打的選戰,會全力應付。

提前大選的法案將交到上議院審議,預料通過後,下週三解散國會,展開5週拉票期。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。