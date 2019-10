Twitter宣布11下旬起禁發放政治宣傳廣告

【KTSF 江良慧報導】

社交媒體Twitter行政總裁宣布,全球的Twitter將會從11月下旬開始,不再接受付費的政治宣傳廣告,這與他們的競爭對手Facebook不同,Facebook因為沒有查證一些競選宣傳廣告,而惹來審查。

Jack Dorsey週三發推文公佈消息,他表示,公司相信政治信息的傳播,應該是要賺取而並非用錢購買。

他說,當有人決定追隨一個賬戶,並轉發一則推文時,這個政治信息就得到傳播,但付錢傳播信息移除了這決定,把一些高度強化和有目標的政治信息強加於人。

Dorsey說,他們相信這決定不應該被金錢左右,而雖然互聯網廣告對商業廣告商來說極其強大和有效,但這種力量為政治帶來巨大風險,可以影響選民,從而影響數以百萬計人的生活。

Dorsey表示,公司將會在11月15日前公佈有關政治廣告的最終政策,當中容許少部分例外,包括宣傳選民登記的廣告,新政策將於11月22日起實施,以便給予現行廣告商通知期。

Twitter的競爭對手Facebook就因為容許一些含有虛假內容的政治廣告,而備受網民、政客和其他媒體評擊,這些廣告包括由特朗普陣營發放,關於烏克蘭虛假內容的政治廣告。

拜登競選陣營曾要求Facebook移除有關廣告,不過Facebook沒有照做。

Facebook行政總裁Mark Zuckerberg上星期在國會一個聽證會上,就公司的政治廣告政策被質問,新進眾議員Alexandria Ocasio-Cortez追問他,是否可以賣廣告,虛假聲稱國會共和黨人支持她有份提出的”綠色新主意New Green Deal”。

Dorsey最後表明,有關的決定與言論自由無關,而是關於花錢買觸及率,和花錢增加政治演講的傳播的重大後果,可能是如今的民主基建不足以應付,所以值得退後一步來應對。

