屯門大興行動基地外有人堵路 防暴警制服多人（視頻）

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香港週三晚上再有人在屯門大興行動基地外聚集堵路，防暴警察出動驅散。

晚上約9時，一批穿黑衣的人響應網上號召在警方大興行動基地聚集，表示要追究前天這一帶傳出刺鼻氣味，有人向基地照射鐳射光指罵警察，防暴警察舉起藍旗警告，期間支持警察的另一群人亦在場，雙方對罵，之後有人拆走路邊鐵欄，並以雜物堵路。

防暴警察出動驅散，在馬路一字排開，又截查附近的人，向住宅平台的人照強光，並在附近的輕鐵站制服多人，大部份都是穿黑衣的年輕男女，他們被反綁雙手，制服在牆邊。

防暴警察驅趕期間，懷疑有人跑了入兆軒苑逸生閣，一批防暴警察、包括旗手進入大廈大堂，圍著幾名年輕人，指他們涉嫌參與非法集結，大批警員在門外把守，居民進入大廈要先向警員出示住址證明，再在警員指示下排隊上樓。

警員之後在大廈帶走至少13人，期間在附近聚集的人詢問被捕人士的名字，警員喝止他們不要走近。

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