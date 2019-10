屯門大興行動基地外有人堵路 防暴警制服多人（視頻）

【i-CABLE】

香港週三晚上再有人在屯門大興行動基地外聚集堵路,防暴警察出動驅散。

晚上約9時,一批穿黑衣的人響應網上號召在警方大興行動基地聚集,表示要追究前天這一帶傳出刺鼻氣味,有人向基地照射鐳射光指罵警察,防暴警察舉起藍旗警告,期間支持警察的另一群人亦在場,雙方對罵,之後有人拆走路邊鐵欄,並以雜物堵路。

防暴警察出動驅散,在馬路一字排開,又截查附近的人,向住宅平台的人照強光,並在附近的輕鐵站制服多人,大部份都是穿黑衣的年輕男女,他們被反綁雙手,制服在牆邊。

防暴警察驅趕期間,懷疑有人跑了入兆軒苑逸生閣,一批防暴警察、包括旗手進入大廈大堂,圍著幾名年輕人,指他們涉嫌參與非法集結,大批警員在門外把守,居民進入大廈要先向警員出示住址證明,再在警員指示下排隊上樓。

警員之後在大廈帶走至少13人,期間在附近聚集的人詢問被捕人士的名字,警員喝止他們不要走近。

