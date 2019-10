中校作證指特朗普與烏總統通話內容令他憂慮

【KTSF 江良慧報導】

有關彈劾特朗普總統的調查,週二到國會作證的是白宮國家安全委員會,負責烏克蘭事宜的最高級專家Alexander Vindman中校,據報他會作證說,聽到特朗普和烏克蘭總統澤連斯基通電話對此感到憂慮,並兩度向他的上級舉報。

國會山莊內週二有爆炸性證供,聯邦眾議員John Garamendi說:”這是非常重要時刻,這是個當時在場的人。”

作證的Vindman中校向眾院調查員表示,與烏克蘭的事宜令他非常困擾,他曾兩次向上級表示擔憂。

聯邦眾議員Jim Jordan說:”我們有來自幾名證人的各種意見,但基本事實就是基本。”

但Vindman不同,因為7月25日特朗普和烏克蘭總統通電話時,他真的在現場。

根據CNN所取得他在週二的開場白會說:”對聽到的電話內容感到憂慮,說我不認為要求外國政府調查一名美國公民是合適,我也擔心美國支持烏克蘭可能帶來的影響。”

Vindman表示,他在事後向國安委員會首席律師報告他的憂慮,在同一個月較早前,Vindman出席了7月10日在華府舉行美烏官員之間的一次會議,他說當時駐歐盟大使Sondland開始說,烏克蘭為確保要與特朗普會面而進行了具體調查。

在這個時候,時任國安顧問博爾頓提早結束會議,在會議後的簡報會上,他直接就此質問Sondland,而Sondland的回應是,強調烏克蘭調查2016年大選拜登父子和Burisma天然氣公司的重要性,Vindman之後向Sondland表明,他的講話不恰當。

Vindman表示,他在該次會議後,再次向國安委員會首席律師報告自己的憂慮,當時在場的總統最高級俄羅斯顧問Fiona Hill也有這樣做。

不過,Hill的口供就和Sondland兩星期前到國會作證所講的不一樣,Sondland當時作證說,若博爾頓、Hill博士或其他人對我們所做是否恰適當有疑慮的話,他們從來沒有告訴我,不論當時或之後。

但Vindman的版本就得到前駐烏大使Bill Taylor證供支持,Talyor上週作證時表示,Vindman和Fiona Hill都有把會議詳細向他報告。

聯邦眾議院將會在星期四全院表決,正式啟動彈劾特朗普的程序。

