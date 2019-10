【KTSF】

南加州週三早上日出之前,Simi Valley爆發一場新山火,迫使列根總統圖書館和附近民居需要撤離。

至於南加州的Getty山火,目前火場面積656英畝,15%火勢受控。

由於當地將受到新一波的強風吹襲,國家氣象局向洛杉磯縣和Ventura縣首次發出極端紅色火災危險警告。

南州Edison電力公司發出警告,將於週三和週四實施公共安全停電,預料超過30萬戶受影響。

