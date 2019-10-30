舊金山金融區華裔男子遇劫 警緝4匪

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區發生開槍事件，匪徒在街上開了多槍，沒有人受傷，另外，華埠附近金融區發生槍劫案，幾個匪徒搶劫一名華裔男事主。

搶劫案現場是Washington街夾Battery街，警方資料顯示，週一晚十點幾，4個非洲裔男人從後而上，包圍25歲男事主，叫他交出財物。

匪徒搶走兩部手機、一部手提電腦，以及事主的背囊，事主受了傷，沒有生命危險。

另外，週一夜9點幾，日落區11 Avenue夾Lawton街發生開槍案。

警方表示，首先是兩部汽車相撞，並撞倒停在街上沒有人的汽車，後來第三部汽車出現，警方表示有人從車裡出來，向著頭兩部汽車裡面的人開槍。

警方表示，涉案汽車是一部SUV，疑犯總共有4個人，匪徒開槍後逃離現場，而兩部相撞的汽車，裡面的人留在現場，警方正在調查案件。

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