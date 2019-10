舊金山金融區華裔男子遇劫 警緝4匪

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區發生開槍事件,匪徒在街上開了多槍,沒有人受傷,另外,華埠附近金融區發生槍劫案,幾個匪徒搶劫一名華裔男事主。

搶劫案現場是Washington街夾Battery街,警方資料顯示,週一晚十點幾,4個非洲裔男人從後而上,包圍25歲男事主,叫他交出財物。

匪徒搶走兩部手機、一部手提電腦,以及事主的背囊,事主受了傷,沒有生命危險。

另外,週一夜9點幾,日落區11 Avenue夾Lawton街發生開槍案。

警方表示,首先是兩部汽車相撞,並撞倒停在街上沒有人的汽車,後來第三部汽車出現,警方表示有人從車裡出來,向著頭兩部汽車裡面的人開槍。

警方表示,涉案汽車是一部SUV,疑犯總共有4個人,匪徒開槍後逃離現場,而兩部相撞的汽車,裡面的人留在現場,警方正在調查案件。

