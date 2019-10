PG&E證實會對10月9日受停電影響用戶作出補償

【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)週二晚證實,將會對10月9日受到公共安全停電影響的用戶作出補償。

加州州長紐森週二在南加州出席記者會時,宣布PG&E已同意向當天受影響的用戶作出補償,方法是在用戶的賬單中存入賬款(credit),稍晚PG&E已證實將會這樣做,但沒有說明金額是多少。

PG&E主席兼行政總裁Bill Johnson在聲明中表示,該公司經慎重考慮州長的建議後,同意會為當天受影響的用戶提供一次性的補償。

Johnson表示,這並非業界一貫的做法,但基於當天PG&E的網站和電話查詢中心出現問題,PG&E認為這樣做是恰當的 .

在10月9日停電當天,PG&E的網站由於登入量太高而多次出現癱瘓,令用戶無法查詢最新的訊息。

