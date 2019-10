風力減弱天氣好轉 PG&E取消週二晚停電安排

【KTSF】

風力減弱,天氣好轉,原定週二要停電的灣區幾個縣,太平洋煤電公司(PG&E)週三早上確定取消停電。

原本週二晚上11點要停電的5個縣,包含Santa Clara縣、San Mateo縣、Alameda縣、Contra Costa縣、Santa Cruz縣,目前都取消停電了,主要是因為天氣轉好。

國家氣象局表示,北灣2,500英尺以下的山區,風力明顯減弱,危險降低許多,因此取消”強風警告”。

不過直到週三下午,紅旗警告仍然有效。

尤其是北灣Kincade山火一帶區域,這些區域目前濕度只有8%到9%,而2,500英尺以上山區,風力高達每小時40英里,仍有危險。

這種高風速又乾燥的天氣,至少要到週末才會好轉。

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區有8間學校繼續停課,包括Grass Valley小學、Howard小學、Montera中學、Rudsdale Continuation高中等,奧克蘭聯合校區官員表示,希望週四能全面復課。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。