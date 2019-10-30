風力減弱天氣好轉 PG&E取消週二晚停電安排

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風力減弱，天氣好轉，原定週二要停電的灣區幾個縣，太平洋煤電公司（PG&E）週三早上確定取消停電。

原本週二晚上11點要停電的5個縣，包含Santa Clara縣、San Mateo縣、Alameda縣、Contra Costa縣、Santa Cruz縣，目前都取消停電了，主要是因為天氣轉好。

國家氣象局表示，北灣2,500英尺以下的山區，風力明顯減弱，危險降低許多，因此取消”強風警告”。

不過直到週三下午，紅旗警告仍然有效。

尤其是北灣Kincade山火一帶區域，這些區域目前濕度只有8%到9%，而2,500英尺以上山區，風力高達每小時40英里，仍有危險。

這種高風速又乾燥的天氣，至少要到週末才會好轉。

東灣奧克蘭（屋崙）聯合校區有8間學校繼續停課，包括Grass Valley小學、Howard小學、Montera中學、Rudsdale Continuation高中等，奧克蘭聯合校區官員表示，希望週四能全面復課。

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