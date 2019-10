【KTSF】

南加州Long Beach週二晚發生槍擊案,造成3人死亡。

週二晚約10時45分,警方接到報案指,Long Beach一間屋傳出多下槍聲,警方抵達現場時,發現3個男人中槍死亡,另外9人中槍受傷,送院搶救,部分人傷勢嚴重,有生命危險。

警方正尋找幾個在逃的疑犯,當局指槍擊案發生時,屋內正舉行Halloween派對。

