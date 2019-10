【KTSF】

北灣Sonoma縣的Kincade山火,火場面積增至76,825英畝,至週三早上有30%火勢受控,最少有86間房屋在大火中燒毁。

距離火場80英里外的舊金山都能看到Kincade山火,Kincade山火火場面積增至76,825英畝,30%火勢受控,火焰冒上半空。

消防人員指強風將灰燼吹到其他地方,令山火迅速蔓延,而原本已救熄的火頭,週二也因為灰燼未完全熄滅又重新燃燒。

Kincade山火導致206座建築物焚毀,當中包括86間民居,超過9萬棟建築物仍受威脅,兩名消防員受傷。

氣象專家指,雖然未來一段時間都不會下雨,但預測未來十天也不會有強風吹襲,有利消防員撲救山火。

