香港一批理工大學學生在校園遊行,不滿反修例風波至今,校長沒有和學生對話,了解他們訴求。

約60名學生戴上面具,在理大創新館旁的百步梯集合,遊行到校長辦公大樓外宣讀宣言,抗議校長滕錦光在日前畢業禮,拒絕和戴口罩的學生握手。

代表指6月反修例至今,理大有58名學生被捕,當中5人被落案起訴,校長一直拒絕和學生對話。

