長榮Hello Kitty彩繪飛機舊金山往返台北航線投入服務（視頻）

October 30, 2019 新聞, 灣區新聞, 熱點關注, 華人社區

【KTSF 古琳嘉報導】

長榮航空Hello Kitty彩繪飛機週二開始投入舊金山-台北航線的服務，首航班機BR007中午出發，這架班機有甚麼特別之處？有興趣的乘客要怎麼樣才能搭上這架班機呢？

Hello Kitty彩繪牽手機週二開始服務舊金山往返台北的航線，從舊金山出發的首航班機，週二中午出發，這架波音777客機，從check in開始就有不一樣的體驗。

長榮航空美洲總分公司協理鍾凱成（Ken Chung）說：”當他看到他的登機證的時候，看他的行李條的時候，上面都有Hello Kitty的元素，在這上面，然後當他們登機的時候，一登上飛機的時候，他們會看到整台飛機裡面，包括頭套、枕頭，用的都是Hello Kitty的元素。”

這就是彩繪班機的行李牌有3種圖樣造型，模樣相當可愛，還有機上的備品，讓人感受到Hello Kitty的夢幻情懷。

Hello Kitty的商務艙，整個裝備其實是跟一般的商務艙一樣，不過包括它的設備，包括拖鞋，還有枕頭，甚至連嘔吐袋，都是Hello Kitty的，所以特別的不一樣。

在經濟艙的座位椅背上，全都換上Hello Kitty圖樣，相當夢幻，廁所裡的清潔用品以及紙杯，也都有Hello Kitty，不過廁所紙因為太常被取走，因此還是維持一般的用品。

在飛機上用餐也是重要的一環，而在Hello Kitty班機上的小朋友們，他們用餐時可能會非常開心，因為餐盒真的是太可愛了。

長榮航空一共有7架彩繪機，其中兩架777客機服務美國航線，目前服務舊金山和芝加哥往返台北，參觀過機艙後，大家覺得如何呢？

旅行社業者蔡秀美說：”讓人家覺得非常驚豔，讓你覺得說一看就覺得很開心的感覺，有童心大發的那種感覺。”

旅行社業者黃大厚說：”尤其是小孩子非常喜歡，坐Hello Kitty飛機，這Hello Kitty飛機大家坐得，也都非常開心，媽媽們看到小孩子開心，媽媽們也都非常開心。”

今天在首航儀式上，包括舊金山市府官員以及舊金山國際機場官員都出席一同慶祝，長榮舊金山台北航線一週有21班次，超過7,000個座位，平常就已經很繁忙，預料Hello Kitty彩繪牽手機還會吸引更多人到台灣。

台灣觀光局駐舊金山辦事處主任林毓珊說：”不只是女生很喜歡，這樣子Hello Kitty造型，很多男生，甚至是中年男生他都覺得好可愛，我要介紹我的朋友，我的家人還有小孩來搭乘。”

目前Hello Kitty彩繪機一週會有兩班白天的航班從舊金山出發，要怎麼樣才能確保搭乘到這架飛機呢？

鍾凱成說：”只要乘客是在星期二、星期四跟星期六白天出發的航班，都可以搭到這個Hello Kitty的班機。”

至於彩繪機在這條航線會服務多久，長榮表示目前沒有時間表，要看乘客的反應如何決定。

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