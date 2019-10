長榮Hello Kitty彩繪飛機舊金山往返台北航線投入服務（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

長榮航空Hello Kitty彩繪飛機週二開始投入舊金山-台北航線的服務,首航班機BR007中午出發,這架班機有甚麼特別之處?有興趣的乘客要怎麼樣才能搭上這架班機呢?

Hello Kitty彩繪牽手機週二開始服務舊金山往返台北的航線,從舊金山出發的首航班機,週二中午出發,這架波音777客機,從check in開始就有不一樣的體驗。

長榮航空美洲總分公司協理鍾凱成(Ken Chung)說:”當他看到他的登機證的時候,看他的行李條的時候,上面都有Hello Kitty的元素,在這上面,然後當他們登機的時候,一登上飛機的時候,他們會看到整台飛機裡面,包括頭套、枕頭,用的都是Hello Kitty的元素。”

這就是彩繪班機的行李牌有3種圖樣造型,模樣相當可愛,還有機上的備品,讓人感受到Hello Kitty的夢幻情懷。

Hello Kitty的商務艙,整個裝備其實是跟一般的商務艙一樣,不過包括它的設備,包括拖鞋,還有枕頭,甚至連嘔吐袋,都是Hello Kitty的,所以特別的不一樣。

在經濟艙的座位椅背上,全都換上Hello Kitty圖樣,相當夢幻,廁所裡的清潔用品以及紙杯,也都有Hello Kitty,不過廁所紙因為太常被取走,因此還是維持一般的用品。

在飛機上用餐也是重要的一環,而在Hello Kitty班機上的小朋友們,他們用餐時可能會非常開心,因為餐盒真的是太可愛了。

長榮航空一共有7架彩繪機,其中兩架777客機服務美國航線,目前服務舊金山和芝加哥往返台北,參觀過機艙後,大家覺得如何呢?

旅行社業者蔡秀美說:”讓人家覺得非常驚豔,讓你覺得說一看就覺得很開心的感覺,有童心大發的那種感覺。”

旅行社業者黃大厚說:”尤其是小孩子非常喜歡,坐Hello Kitty飛機,這Hello Kitty飛機大家坐得,也都非常開心,媽媽們看到小孩子開心,媽媽們也都非常開心。”

今天在首航儀式上,包括舊金山市府官員以及舊金山國際機場官員都出席一同慶祝,長榮舊金山台北航線一週有21班次,超過7,000個座位,平常就已經很繁忙,預料Hello Kitty彩繪牽手機還會吸引更多人到台灣。

台灣觀光局駐舊金山辦事處主任林毓珊說:”不只是女生很喜歡,這樣子Hello Kitty造型,很多男生,甚至是中年男生他都覺得好可愛,我要介紹我的朋友,我的家人還有小孩來搭乘。”

目前Hello Kitty彩繪機一週會有兩班白天的航班從舊金山出發,要怎麼樣才能確保搭乘到這架飛機呢?

鍾凱成說:”只要乘客是在星期二、星期四跟星期六白天出發的航班,都可以搭到這個Hello Kitty的班機。”

至於彩繪機在這條航線會服務多久,長榮表示目前沒有時間表,要看乘客的反應如何決定。

