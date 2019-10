【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定減息4分之1厘,華爾街股市反應良好,主要指數都微升。

正如廣泛預料,聯儲局開完兩天會議後,週三決定減息4分之1厘,也是今年以來連續減息3次。

聯儲局在聲明中表示,整體經濟仍然溫和增長,就業市場也表現強勁,不過商業投資和出口就持續疲弱。

局方又說,現時強勁的經濟,意味著不久將來毋需再減息。

減息消息傳出後,美股反應正面,主要指數都微升,其中S&P500再創新高,升9點0.3%,收市報3,046點。

道瓊斯指數升115點或0.4%,收市報27,186點;納斯達克指數升27點或0.3%,收市報8,303點。

