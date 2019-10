Cupertino市推出按需要召車服務 望減少交通擁擠（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Cupertino市從週二開始推出”按需要召喚巴士”服務(On demand shuttle),希望民眾多加利用減少市內交通擁擠。

從週六起,共有6輛平治小巴穿梭在Cupertino大街小巷,這是區間小巴新創公司Via跟Cupertino市府合作的按需要共乘服務,提供Cupertino市區及接駁Sunnyvale Caltrain車站,還有Santa Clara Kaiser醫院。

Cupertino市長Steven Scharf說:”這是按需交通服務,連接社區到Caltrain車站及各個醫療中心,我告訴市府經理,若能包括Kaiser以外的醫院,對訪客也方便,來這裡不需要車子,還有這是輛賓士車。”

所謂on demand shuttle服務,就是你有需要用車時才叫車,不需要記住任何公車時間表或是路線,只要下載Via的app,要求搭車後,該應用程式會顯示小巴的位置和等待時間,通常為15到17分鐘,如果行動不便者,可以要求上門服務。

在Cupertino有許多沒有車的移民長者,當局也鼓勵他們使用這項服務。

Cupertino居民孫女士說:”我很有興趣,因為我常常去舊金山音樂學院,或是戴維斯音樂廳,我到Caltrain的時候就要停車,我覺得這個對我來講有點麻煩,現在有這個服務太方便了,我就可以叫這個車子,接上Caltrain。”

Via-Cupertino票價是5元,老人、學生、低收入人士兩塊半,頭三個星期開辦其間只要一元,市府經理Deborah Feng表示,看搭乘的人數決定是否成為永久的服務。

Feng說:”要看效率,若巴士全滿,所以未來18個月我們會看乘車率如何,那裡是最多人去的地方,從哪裡到哪裡,如何盡量擴大範圍,希望拿到乘車率資訊後,跟其他城市合作,解決西谷一帶的交通問題。”

