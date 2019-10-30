Cupertino市推出按需要召車服務 望減少交通擁擠（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Cupertino市從週二開始推出”按需要召喚巴士”服務（On demand shuttle），希望民眾多加利用減少市內交通擁擠。

從週六起，共有6輛平治小巴穿梭在Cupertino大街小巷，這是區間小巴新創公司Via跟Cupertino市府合作的按需要共乘服務，提供Cupertino市區及接駁Sunnyvale Caltrain車站，還有Santa Clara Kaiser醫院。

Cupertino市長Steven Scharf說：”這是按需交通服務，連接社區到Caltrain車站及各個醫療中心，我告訴市府經理，若能包括Kaiser以外的醫院，對訪客也方便，來這裡不需要車子，還有這是輛賓士車。”

所謂on demand shuttle服務，就是你有需要用車時才叫車，不需要記住任何公車時間表或是路線，只要下載Via的app，要求搭車後，該應用程式會顯示小巴的位置和等待時間，通常為15到17分鐘，如果行動不便者，可以要求上門服務。

在Cupertino有許多沒有車的移民長者，當局也鼓勵他們使用這項服務。

Cupertino居民孫女士說：”我很有興趣，因為我常常去舊金山音樂學院，或是戴維斯音樂廳，我到Caltrain的時候就要停車，我覺得這個對我來講有點麻煩，現在有這個服務太方便了，我就可以叫這個車子，接上Caltrain。”

Via-Cupertino票價是5元，老人、學生、低收入人士兩塊半，頭三個星期開辦其間只要一元，市府經理Deborah Feng表示，看搭乘的人數決定是否成為永久的服務。

Feng說：”要看效率，若巴士全滿，所以未來18個月我們會看乘車率如何，那裡是最多人去的地方，從哪裡到哪裡，如何盡量擴大範圍，希望拿到乘車率資訊後，跟其他城市合作，解決西谷一帶的交通問題。”

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