舊金山華埠登頓街美化改善工程竣工（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

近20年來,舊金山不斷美化及改善華埠的巷里,工務局週二宣布,最新完工的巷里是位於Pacific街及Jackson街之間的登頓街(Trenton Street)。

工務局、市參事佩斯金,以及華協中心等一眾社區組織,一起為登頓街完工舉行剪綵儀式。

登頓街連接Jackson街的東華醫院至Pacific街的北平園,工務局重鋪登頓街的路面,街道兩旁種植了玉蘭樹,亦在行人路上設置可照明的鐵柱,加上半空的街燈,讓登頓街在晚上更光亮,希望增加居民的安全感。

此外,街頭及街尾繪上具中國特色的壁畫,整條街的地面亦印上玫瑰花及金魚圖案。

舊金山工務局局長Mohammed Nuru說:”遊客來灣區或舊金山,都會來華埠參觀,而當中大部分的經歷及回憶,都是來自穿梭華埠的巷里,因為巷里蘊含深厚的歷史。”

中華總商會副會長陳傑民(Kitman Chan)說:”華埠好像一條大河流,這些巷是小河流,如果小的河流不乾淨,堵塞的話,會影響全華埠的市容,所以政府在這些一條一條的小巷裡改建,不但幫了我們整個華埠,亦幫助華埠的居民,在小巷附近居住的居民,有一個新的環境。”

華埠一共有41條巷里,佩斯金的辦公室早前撥出超過60萬的市府經費改善巷里的環境,登頓街屬於第二期改善工程,亦是第15條完工的巷里,沒有超支,亦是如期完工。

登頓街居民余女士說:”以前未改街道的時候,燈是很光,不過環境不是太好,環境很骯髒,現在整得很漂亮,居民出口就好了,舒服一點。”

登頓巷這裡的工程完結後,工務局指,下一步要改善的是位於Clay街劉貴明小學對開的Joice巷,現在已經進行設計的過程。

