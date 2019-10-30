舊金山華埠登頓街美化改善工程竣工（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

近20年來，舊金山不斷美化及改善華埠的巷里，工務局週二宣布，最新完工的巷里是位於Pacific街及Jackson街之間的登頓街（Trenton Street）。

工務局、市參事佩斯金，以及華協中心等一眾社區組織，一起為登頓街完工舉行剪綵儀式。

登頓街連接Jackson街的東華醫院至Pacific街的北平園，工務局重鋪登頓街的路面，街道兩旁種植了玉蘭樹，亦在行人路上設置可照明的鐵柱，加上半空的街燈，讓登頓街在晚上更光亮，希望增加居民的安全感。

此外，街頭及街尾繪上具中國特色的壁畫，整條街的地面亦印上玫瑰花及金魚圖案。

舊金山工務局局長Mohammed Nuru說：”遊客來灣區或舊金山，都會來華埠參觀，而當中大部分的經歷及回憶，都是來自穿梭華埠的巷里，因為巷里蘊含深厚的歷史。”

中華總商會副會長陳傑民（Kitman Chan）說：”華埠好像一條大河流，這些巷是小河流，如果小的河流不乾淨，堵塞的話，會影響全華埠的市容，所以政府在這些一條一條的小巷裡改建，不但幫了我們整個華埠，亦幫助華埠的居民，在小巷附近居住的居民，有一個新的環境。”

華埠一共有41條巷里，佩斯金的辦公室早前撥出超過60萬的市府經費改善巷里的環境，登頓街屬於第二期改善工程，亦是第15條完工的巷里，沒有超支，亦是如期完工。

登頓街居民余女士說：”以前未改街道的時候，燈是很光，不過環境不是太好，環境很骯髒，現在整得很漂亮，居民出口就好了，舒服一點。”

登頓巷這裡的工程完結後，工務局指，下一步要改善的是位於Clay街劉貴明小學對開的Joice巷，現在已經進行設計的過程。

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