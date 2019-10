【i-CABLE】

智利宣佈由於國內示威持續,取消主辦原定11月舉行的亞太經合峰會及12月的聯合國氣候會議。

智利總統皮涅拉形容決定非常痛苦,明白兩個會議對智利,以至全球而言非常重要,但沒有事情比智利的人民更重要,唯有作出這個艱難的決定。

特朗普總統曾表示,預料將於11月的亞太經合峰會期間,與國家主席習近平簽訂首階段貿易協議,意味有關計劃將未能落實,白宮官員對智利當局的決定感到意外。

智利因地鐵加價觸發民眾對貧富懸殊的不滿,示威逾兩星期,政府雖然撤銷加價,並宣布改組內閣,但仍未能平息不滿。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。