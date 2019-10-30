灣區週三晚週四早上部分地區氣溫低於冰點

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國家氣象局預測，週三晚到週四早晨天氣會異常寒冷，部分地區的氣溫將低於冰點。

氣象局的資料顯示，週三晚灣區普遍氣溫只有華氏30多度至40多度，北灣Santa Rosa只得華氏24度，低於冰點。

氣象局表示，由內陸吹向海洋的離岸風風力微弱，加上沒有雲層保溫，所以灣區溫度驟降，低窪以及山谷地區氣溫跌至冰點以下。

氣象局對Santa Rosa、Napa以及灣區以南Salinas一帶地區發出霜凍警告。

寒冷天氣特別影響到家裡停電的人士，以及無家可歸者，南灣Santa Clara縣開放庇護所讓市民過夜，可致電211查詢詳情。

灣區空氣質素管理局宣布，週四是愛惜空氣日，預料灣區週四大部分地區的空氣質素屬於”好”與”中等”水平，但是北灣地區受山火煙霧影響，對於體弱人士長者與幼童來說，空氣質素屬於不健康。

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