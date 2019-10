灣區週三晚週四早上部分地區氣溫低於冰點

【KTSF】

國家氣象局預測,週三晚到週四早晨天氣會異常寒冷,部分地區的氣溫將低於冰點。

氣象局的資料顯示,週三晚灣區普遍氣溫只有華氏30多度至40多度,北灣Santa Rosa只得華氏24度,低於冰點。

氣象局表示,由內陸吹向海洋的離岸風風力微弱,加上沒有雲層保溫,所以灣區溫度驟降,低窪以及山谷地區氣溫跌至冰點以下。

氣象局對Santa Rosa、Napa以及灣區以南Salinas一帶地區發出霜凍警告。

寒冷天氣特別影響到家裡停電的人士,以及無家可歸者,南灣Santa Clara縣開放庇護所讓市民過夜,可致電211查詢詳情。

灣區空氣質素管理局宣布,週四是愛惜空氣日,預料灣區週四大部分地區的空氣質素屬於”好”與”中等”水平,但是北灣地區受山火煙霧影響,對於體弱人士長者與幼童來說,空氣質素屬於不健康。

