韓裔女子涉教唆男友自殺被起訴過失殺人罪

曾就讀波士頓學院的一名韓裔女學生,涉嫌教唆男友自殺,週一被起訴過失殺人罪,檢控官指被告與死者交往期間,完全操控著死者的一舉一動,對他做出言語和身體的虐待。

被告是21歲韓裔女子Inyoung You,她曾與22歲死者Alexander Urtula交往18個月,後者也就讀波士頓學院。

檢控官指,被告在二人交往的最後兩個月,曾向死者寄發逾47,000條短訊,當中很多教唆他自殺或”去死”,死者是於5月20日自殺,當天亦是波士頓學院舉行畢業禮的日子,控方指被告當天曾追蹤死者,亦身處死者自殺的地點附近。

交往期間,被告阻止死者與他的親友接觸,被告也知道她做出的行為,令死者陷入抑鬱和萌生自殺念頭。

被告目前正身處南韓,暫時未知她會否出席過堂聆訊,控方正與被告的律師接觸,希望她會自願返美受審,如果她拒絕,控方將尋求引渡她返回美國。

