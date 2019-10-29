韓裔女子涉教唆男友自殺被起訴過失殺人罪

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曾就讀波士頓學院的一名韓裔女學生，涉嫌教唆男友自殺，週一被起訴過失殺人罪，檢控官指被告與死者交往期間，完全操控著死者的一舉一動，對他做出言語和身體的虐待。

被告是21歲韓裔女子Inyoung You，她曾與22歲死者Alexander Urtula交往18個月，後者也就讀波士頓學院。

檢控官指，被告在二人交往的最後兩個月，曾向死者寄發逾47,000條短訊，當中很多教唆他自殺或”去死”，死者是於5月20日自殺，當天亦是波士頓學院舉行畢業禮的日子，控方指被告當天曾追蹤死者，亦身處死者自殺的地點附近。

交往期間，被告阻止死者與他的親友接觸，被告也知道她做出的行為，令死者陷入抑鬱和萌生自殺念頭。

被告目前正身處南韓，暫時未知她會否出席過堂聆訊，控方正與被告的律師接觸，希望她會自願返美受審，如果她拒絕，控方將尋求引渡她返回美國。

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