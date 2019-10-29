PG&E週二再實施公共安全停電 灣區約27萬戶受影響

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雖然灣區週末被停電的地區，在週一上午及中午陸續恢復電力，但是根據氣象顯示，週二又有強風吹襲，PG&E週二早上開始實施新一波公共安全停電，將影響60多萬戶，當中包括灣區的27萬戶。

PG&E的緊急運作中心正在密切關注灣區週二到週三中午的風勢，預計這波停電將影響60多萬戶，當中包括灣區的27萬戶。

週一下午，PG&E開始48小時前通知用戶，受影響的用戶可能最早週二早上就開始停電，用戶要知道自己有沒有在安全斷電範圍，可以上PG&E的網站查詢，網址：https://psps.ss.pge.com/

PG&E也會透過自動通話系統、簡訊和電子郵件發送通知用戶，另外，PG＆E員工將單獨拜訪參加該公司”醫療基準計劃”的客戶，主要關注那些依靠電力來維持生命關鍵設備的客戶。

PG&E這波停電從週二上午開始，7點開始停電的有Napa縣、Sonoma縣和Solano縣；11點開始的有Marin、Santa Clara縣、Santa Cruz、San Mateo縣，以及Alameda和Contra Costa縣，最快週三早上恢復供電。

因為山火和停電影響，Sonoma縣所有40個公立學區都將關閉，特殊教育和少年拘留所課程停課，東灣奧克蘭（屋崙）聯合校區也有5所學校關閉，San Mateo縣的Pacifica校區和San Bruno Park小學校區全面停課。

柏克萊加大週一開始因停電而停課，何時恢復課程得再上學校網站更新資訊。

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