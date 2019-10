【KTSF】

舊金山兩週前發生襲擊案,目前警方公開相關畫面,呼籲民眾協助尋找疑犯。

根據警方的消息,襲擊案發生在10月17日,警方公佈的閉路電視畫面顯示,當時一名母親在聯合廣場附近O’Farrell街,手拖著孩子逛街,當時有一名男子正往相反方向行走,該名男子突然掉頭,走到該名母親的身後,襲擊她的頭部。

她馬上帶著孩子轉身,迅速離開現場,兩人並沒有嚴重受傷。

片段中可見施襲男子是一名非裔男子,警方表示疑犯可能是一名無家可歸者,但目前並不能確認,並呼籲有線索的民眾報警協助調查。

