中半島San Mateo市一個購物中心,週一發生襲擊事件,共有3人被刺傷。

根據警方的消息,襲擊發生在Bridgepointe購物中心,第一宗襲擊發生在傍晚約6點半,疑犯在BJ’s Restaurant and Brewhouse外的停車場襲擊其表親的男朋友。

一個小時後,疑犯在購物中心附近的人行道上再對兩名民眾施襲,警方隨後拘捕疑犯。

3名傷者並無生命危險,警方暫時未有公佈更多詳情。

