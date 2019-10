【i-CABLE】

李嘉誠基金會宣佈用兩億港元支援飲食業,僱用50人以下的食肆,每間可獲6萬港元,下星期五起接受申請。

荃灣路德圍這間粥店,這日下午3、4時,光顧的客人一隻手也數得完,老闆邱先生指,7月開始生意少了很多,一個月蝕數萬元。

李嘉誠基金會宣布動用兩億,幫助他們過難關應急。

申請的食肆要僱用少於50人,今年5月1日前已經持有食肆牌照,或者燒味店牌照也可,每店可獲6萬港元,預計下月底前收到錢。

食肆申請的時候,要提供舖面近照一張、有效的商業登記及食肆牌照文件,下星期五早上9時開始網上申請,11月17號截止。

