灣區週末停電對商家民眾帶來嚴重影響（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區由於剛過的週末部分地區因為強風被PG&E斷電,週一中午電力陸續恢復,不過已經對商家及民眾造成嚴重的影響。

位於南舊金山Westborough街的一個購物商場,是許多菲律賓裔非常喜愛來消費的地方,裡頭有一個專賣菲律賓食物的超市。

有來自Santa Cruz的居民說:”Santa Cruz沒有菲律賓雜貨店,沒有亞裔食物,這是為什麼我們來這裡買東西,然後帶回Santa Cruz。”

沒想到因為PG&E斷電,整個購物中心沒有電,白跑了一趟。

南舊金山部分地區從上星期六晚上開始停電,商家的門口都貼張字條:*停電,不營業*,大部分的商家不願意接受採訪。

一家賣汽車零件的商店經理說,週日天就損失7,000元,而一間賣新鮮蔬果的超市則不願透露損失金額。

記者採訪到一半的時候,接近中午12點電來了,不過商家表示,還要花一些時間準備,因此下午的時候會重新開店。

中半島部分城市,包括南舊金山、San Bruno、Redwood City、Woodside部分地區,上星期六晚上8點開始停電,整個縣大約有將近6萬個用戶受到影響,民眾表示非常的不方便。

有居住在南舊金山的居民說:”非常不方便,特別是晚上,我們必須提早吃飯,因為沒有電,我兒子幫我買行動充電器。”

南舊金山居民Robby說:”對於沒有電的人感到很難過,因為損失金錢,特別是食物方面。”

同樣都是南舊金山,同樣都是在Westborough大道,這個購物商場就沒有停電,整個週末還有週一中午生意好的不得了,交通號誌也是一樣,相隔幾個路口因為停電,駕駛人必須把紅燈當成STOP SIGN。

同樣一條街,卻出現兩個結然不同的景象,難怪有民眾不禁要對PG&E說:”我們很失望不滿,誰希望停電,如此好天氣而停電,卻說是因為有風,風在哪裡?這是最大的謊言,PG&E應感羞恥。”

