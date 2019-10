【KTSF】

美國地質研究所(USGS)表示,菲律賓南部棉蘭老島週二早上發生黎克特制6.6級地震,造成6人死亡,百多人受傷。

地震發生地點距離菲律賓首都達沃市西南方向60英里,地震深層約有30英里,沒有海嘯威脅。

根據當地的媒體報導,地震發生時,許多民眾落荒而逃,也有一間醫院的天花板和牆壁產生裂縫。

該地區本月初曾發生過6.3級地震,當時造成5人死亡,多間學校和建築物受損。

