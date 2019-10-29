Kincade山火擴大至7萬英畝 有人趁火打劫被捕

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北灣Sonoma縣的Kincade山火，火場面積增至超過74,000英畝，受控範圍由週一的5%增至15%，最少有57間房屋在大火中燒毁，一人涉嫌趁火打劫被捕。

Kincade山火，火場面積增至74,000英畝，15%火勢受控，最少123座建築物焚毀，當中包括57間民居，超過9萬棟建築物受威脅。

週一風勢減弱，消防員把握機會設立防火線，Cal Fire加州森林及防火局的地圖顯示，紅色部分是火場，紫色部分是強制疏散範圍，藍色部分，也就是Sonoma縣西面地區，那裡的居民獲准回家，兩名參與撲救山火的消防員受傷。

當局表示，有一個人涉嫌趁火打劫被捕。

加州司法部長日前警告，不法之徒不要趁火打劫，商戶也不要乘機抬高物價，當局將嚴厲打擊這些行為。

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