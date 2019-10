Kincade山火擴大至7萬英畝 有人趁火打劫被捕

【KTSF】

北灣Sonoma縣的Kincade山火,火場面積增至超過74,000英畝,受控範圍由週一的5%增至15%,最少有57間房屋在大火中燒毁,一人涉嫌趁火打劫被捕。

Kincade山火,火場面積增至74,000英畝,15%火勢受控,最少123座建築物焚毀,當中包括57間民居,超過9萬棟建築物受威脅。

週一風勢減弱,消防員把握機會設立防火線,Cal Fire加州森林及防火局的地圖顯示,紅色部分是火場,紫色部分是強制疏散範圍,藍色部分,也就是Sonoma縣西面地區,那裡的居民獲准回家,兩名參與撲救山火的消防員受傷。

當局表示,有一個人涉嫌趁火打劫被捕。

加州司法部長日前警告,不法之徒不要趁火打劫,商戶也不要乘機抬高物價,當局將嚴厲打擊這些行為。

