北灣Kincade山火至今只有15%受控,嚴重影響灣區空氣品質。

Kincade山火令整個灣區的空氣質素大幅下降,灣區空氣質素管理局宣佈,週二仍是愛惜空氣日,預計週二的空氣質素會下降至不健康水平,直到週三才恢復到中等水平,但空氣質量可能會因風勢變化而有所不同。

當局建議對煙霧敏感或有呼吸系統疾病的民眾留在室內,關上所有門窗,家裡最好有HEPA空氣過濾器。

如果買口罩,選擇有NIOSH、N95或P100標誌的口罩,不過當局也提醒民眾注意,如果戴口罩方法不正確,重複使用或有頭髮阻礙口罩的配戴,都不會起到保護作用,反而可能會弄巧成拙,傷害自己。

查看最新的空氣質素,民眾可上網http://airnow.gov。

