香港眾志秘書長黃之鋒,參選區議會的資格不獲確認,選舉主任指黃之鋒沒有摒棄立場,主張自決、包括港獨作為選項,明顯違反《基本法》。

海怡西選區選舉主任蔡亮指,香港眾志以民主自決為最高綱領,顯示它認為獨立是香港人自決前途的選項,一般人會傾向相信黃之鋒既然擔當眾志要職,他的立場亦是如此,決定黃之鋒不獲有效提名。

黃之鋒批評選舉主任曲解他的政治理念,形容他們擔當思想警察角色,進行政治審查和篩選,目的是執行北京指派的硬命令和政治任務,意圖殺一儆百,他將積極考慮提出選舉呈請。

