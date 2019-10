【i-CABLE】

聯邦眾議院定週四全院表決正式啟動彈劾總統特朗普程序。

眾議院議長、民主黨的普洛西向民主黨眾議員發公開信,指特朗普及共和黨人,一直以未經全院表決的彈劾調查欠缺正當性,為免特朗普政府再有藉口,阻撓調查委員會傳召證人及拒交文件,妨礙調查,她決定舉行全院投票,以確認過去一個多月以來,眾議院三個委員會的調查屬正式彈劾調查一部份,同時會確立未來彈劾調查程序,包括舉行公開聽證會,又會公開早前閉門聽證內容。

由民主黨領導的眾議院程序委員會正草擬確認彈劾調查的決議文本,預料週三交付委員會審閱,週四提交眾議院大會全院表決。

