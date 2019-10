香港時代革命抗爭群體獲灣區組織表揚 民間記者會派代表出席典禮（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

在灣區的中國民主教育基金會週日頒發了第33屆傑出民主人士獎,得獎者包括六四英雄群體和香港時代革命抗爭群體,當中香港民間記者會的兩名代表更特地來到舊金山出席。

據中國民主教育基金會會長方政表示,從1989年六四天安門到2019年的香港,華夏兒女前赴後繼抗爭不息,因此本年度該會的傑出民主人士獎,頒發予八九六四抗暴英雄群體和香港時代革命抗爭群體。

當中八九六四抗暴英雄群體,由人在灣區的民運人士趙常青代領,而香港時代革命抗爭群體,就由灣區居民郭偉誠代領。

而特地由香港過來參加典禮的民間記者會兩名代表表示,今次受邀出席民主教育基金年度大會不是來拿獎的,而是大會邀請他們來做發言嘉賓。

民間記者會代表民先生說:”它不是頒發給我們平台或團體的,它純粹是表揚香港的抗爭運動的形式,所以我們基本上不屬於代領人士。”

民先生續道:”我們會很感謝社會上和國際上不同團體,對香港的支持和頒獎項,但我們都是一個普通的市民,我們都是為抗爭運動出綿力而已,我們不可以說自己去代表領獎,或代表香港人說這個獎項、我們的實質意義是甚麼。”

他們表示,最初成立民間記者會的目的,是去對抗香港政府和警方的一言堂,把事實真相帶給全世界、給所有市民,但經過這幾個月的抗爭,他們的角式又是否有變化?

民間記者會代表金先生說:”在我們創立第兩三個月後,我們覺得民間記者會已經發展出一個誠信,這個誠信令市民期待我們,受害人亦相信我們,所以很多市民想發聲時,他們會找我們這個平台,甚至受害人想尋求幫助時,都有可能找我們這個平台,所以我們覺得我們的功能是一直在演化中。”

他們對於目前香港抗爭無大台的支持又有何看法?

金先生說:”我們民間記者會絕對絕對認同,無大台是一個最好的抗爭模式,因為我們從2014年學習,我們知道無領導的抗爭模式才不會被妥協,最有可能令整件事持續下去,所以我們仍然希望秉持無大台的抗爭模式。”

金先生續道:”我們只需要緊記一個道理,就是我們在適當的時候,要散發因為水可以結集成大海,亦可以散回做水滴,可以化成霧,只要我們緊記這個道理,我們不會犯大台的禁忌,但同時我們亦可以在未來幾個月的抗爭,甚至以年計,十年計的抗爭,我們都可以善用我們的力量去為抗爭帶來更大的後果。”

