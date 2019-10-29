香港時代革命抗爭群體獲灣區組織表揚 民間記者會派代表出席典禮（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

在灣區的中國民主教育基金會週日頒發了第33屆傑出民主人士獎，得獎者包括六四英雄群體和香港時代革命抗爭群體，當中香港民間記者會的兩名代表更特地來到舊金山出席。

據中國民主教育基金會會長方政表示，從1989年六四天安門到2019年的香港，華夏兒女前赴後繼抗爭不息，因此本年度該會的傑出民主人士獎，頒發予八九六四抗暴英雄群體和香港時代革命抗爭群體。

當中八九六四抗暴英雄群體，由人在灣區的民運人士趙常青代領，而香港時代革命抗爭群體，就由灣區居民郭偉誠代領。

而特地由香港過來參加典禮的民間記者會兩名代表表示，今次受邀出席民主教育基金年度大會不是來拿獎的，而是大會邀請他們來做發言嘉賓。

民間記者會代表民先生說：”它不是頒發給我們平台或團體的，它純粹是表揚香港的抗爭運動的形式，所以我們基本上不屬於代領人士。”

民先生續道：”我們會很感謝社會上和國際上不同團體，對香港的支持和頒獎項，但我們都是一個普通的市民，我們都是為抗爭運動出綿力而已，我們不可以說自己去代表領獎，或代表香港人說這個獎項、我們的實質意義是甚麼。”

他們表示，最初成立民間記者會的目的，是去對抗香港政府和警方的一言堂，把事實真相帶給全世界、給所有市民，但經過這幾個月的抗爭，他們的角式又是否有變化？

民間記者會代表金先生說：”在我們創立第兩三個月後，我們覺得民間記者會已經發展出一個誠信，這個誠信令市民期待我們，受害人亦相信我們，所以很多市民想發聲時，他們會找我們這個平台，甚至受害人想尋求幫助時，都有可能找我們這個平台，所以我們覺得我們的功能是一直在演化中。”

他們對於目前香港抗爭無大台的支持又有何看法？

金先生說：”我們民間記者會絕對絕對認同，無大台是一個最好的抗爭模式，因為我們從2014年學習，我們知道無領導的抗爭模式才不會被妥協，最有可能令整件事持續下去，所以我們仍然希望秉持無大台的抗爭模式。”

金先生續道：”我們只需要緊記一個道理，就是我們在適當的時候，要散發因為水可以結集成大海，亦可以散回做水滴，可以化成霧，只要我們緊記這個道理，我們不會犯大台的禁忌，但同時我們亦可以在未來幾個月的抗爭，甚至以年計，十年計的抗爭，我們都可以善用我們的力量去為抗爭帶來更大的後果。”

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