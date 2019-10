山東67歲老婦誕女嬰 聲稱是自然受孕

【i-CABLE】

中國山東一個67歲的高齡孕婦,幾日前平安誕下女嬰,最令人震驚的是,她指是自然受孕,如果屬實,將會打破自然受孕中,最高齡產婦的世界紀錄。

成功剖腹誕下女嬰的是67歲田女士,醫生說母女平安。

山東省婦幼保健院院長王謝桐說:”現在她都已經很清醒,整個手術過程都是很清醒的,出血也不多,孩子評分也很高。”

高齡懷孕,加上身體有病患,田女士一度要送到加護病房留醫。

田女士說:”一是刀口痛,二是宮縮痛,現在我實在是太痛苦了。”

田女士一直聲稱她是自然受孕,是否真的呢?醫院就說,這只是產婦的講法,他們證實不到,但如果是真,會是全國第一例。

王謝桐說:”這個孕婦的妊娠成功是個奇蹟,自然妊娠成功的,這樣的報道我還沒有看到。”

而產婦68歲的丈夫黃先生就說,太太因身體的毛病,有用藥調節血氣,而每用完會來經。

黃先生說:”發現懷孕就檢查了吧,是怎麼回事,肚子這麼大,甚麼奇蹟不奇蹟的,無所謂。”

兩夫婦本來已有一對年過30的仔女,女兒好反對媽媽再生,但夫婦堅持要生。

田女士說:”我女兒聽說我有孩子,就說要跟我斷絕母女關係,我說斷絕關係就斷絕關係。”

黃先生說:”只要是孩子沒有問題,我們就生下來,各人有各人的看法,我們都是有完全行為能力的人,我們自己判斷,作主。”

丈夫形容,女嬰是上天的禮物,幫個女改名叫”天賜”,他亦不擔心無能力養。

黃先生說:”退休工資,撫養孩子還是沒問題的,並且我們有經驗。”

田女士日前已經出院,黃先生說她現在能行走,奶水也很好。

