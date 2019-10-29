山東67歲老婦誕女嬰 聲稱是自然受孕

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中國山東一個67歲的高齡孕婦，幾日前平安誕下女嬰，最令人震驚的是，她指是自然受孕，如果屬實，將會打破自然受孕中，最高齡產婦的世界紀錄。

成功剖腹誕下女嬰的是67歲田女士，醫生說母女平安。

山東省婦幼保健院院長王謝桐說：”現在她都已經很清醒，整個手術過程都是很清醒的，出血也不多，孩子評分也很高。”

高齡懷孕，加上身體有病患，田女士一度要送到加護病房留醫。

田女士說：”一是刀口痛，二是宮縮痛，現在我實在是太痛苦了。”

田女士一直聲稱她是自然受孕，是否真的呢？醫院就說，這只是產婦的講法，他們證實不到，但如果是真，會是全國第一例。

王謝桐說：”這個孕婦的妊娠成功是個奇蹟，自然妊娠成功的，這樣的報道我還沒有看到。”

而產婦68歲的丈夫黃先生就說，太太因身體的毛病，有用藥調節血氣，而每用完會來經。

黃先生說：”發現懷孕就檢查了吧，是怎麼回事，肚子這麼大，甚麼奇蹟不奇蹟的，無所謂。”

兩夫婦本來已有一對年過30的仔女，女兒好反對媽媽再生，但夫婦堅持要生。

田女士說：”我女兒聽說我有孩子，就說要跟我斷絕母女關係，我說斷絕關係就斷絕關係。”

黃先生說：”只要是孩子沒有問題，我們就生下來，各人有各人的看法，我們都是有完全行為能力的人，我們自己判斷，作主。”

丈夫形容，女嬰是上天的禮物，幫個女改名叫”天賜”，他亦不擔心無能力養。

黃先生說：”退休工資，撫養孩子還是沒問題的，並且我們有經驗。”

田女士日前已經出院，黃先生說她現在能行走，奶水也很好。

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