林鄭指暴徒隨便找藉口上街破壞 支持警方執法（視頻）

香港行政長官林鄭月娥表示,暴徒目前是隨便找個藉口上街破壞,政府當然、亦必須支持警方執法。她又澄清,政府沒有與勇武人士作深度對話。

過去數天,油尖旺、屯門等多區爆發激烈衝突,林鄭月娥形容,暴徒是隨便找藉口做極端暴力行為,呼籲社會不會合理化他們,又重申支持警隊止暴制亂。

民政市務局局長劉江華日前指,林鄭月娥在深度對話上見過勇武人士,立即被警署警長劉澤基公開質疑,”公理何在”,”日後怎樣執法”,林鄭月娥澄清,並沒有與勇武人士作深能對話。

4個月多的示威未平息,金融時報日前報道,指中央考慮幾個月內撤換她,林鄭月娥表示,不評論揣測性報道,指中國外交部發言人已澄清,這是別有用心的謠言。

記者會完結前,林鄭月娥的一位女副官一度暈倒,有人扶她站起來,之後上救護車離開。

