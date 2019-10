菲律賓被槍傷舊金山華裔居民李耀榮終回灣區治療（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

8月初在菲律賓被槍擊的舊金山華裔居民李耀榮(Brandon Lee)在州府及市府等的協助下,上星期六終於被送回舊金山治療,李耀榮的最新情況怎樣呢?

經過24小時的行程後,載著李耀榮的醫療專機,終於在上星期六清晨抵達舊金山國際機場,李耀榮身上仍有數枚子彈未被取出,不過他的情況穩定,有意識,可以說話。

到埗後,他隨即被送往舊金山總醫院進行治療。

舊金山總醫院行政總裁Susan Ehrlich說:”李耀榮正進行全面檢查,這個檢查的目的是得到哪一個治療計劃對他最好,亦會盡量確保他能全面康復。”

一直協助李耀榮的舊金山市參事馬兆明(Gordon Mar)及楊馳馬(Matt Haney)等人,週一在市府門前舉行集會,歡迎李耀榮。

37歲的李耀榮在舊金山日落區土生土長,今年8月6日,李耀榮在菲律賓的居所前,懷疑被菲律賓政府企圖刺殺,向他連開4槍,令他身受重傷,在當地治療的其間更曾6度心臟驟停。

李耀榮的媽媽及弟弟事發後一天,第一時間前往當地協助。

李耀榮媽媽劉玉玲(Louise Lee)說:”當我們第一次收到消息時,我們很震驚,難以置信,我在想,這不是真實的,但這是事實,到了今天,我很欣慰,因為李耀榮回家了,在總醫院接受優質治療,我終於可以放心。”

大約十年前,李耀榮加入民權組織做義工,並移居菲律賓的伊富高山區,協助當地農民爭取人權,以及保護自己的土地。

不過有報道指,李耀榮的舉動被視為反政府,自2015年起,李耀榮一直被軍隊監視及恐嚇等,外界認為,李耀榮是首位被菲律賓總統行私刑,企圖刺殺的美國人。

馬兆明在15年前就認識李耀榮,他連同市參議會通過決議案,譴責菲律賓政府的行為,並得到國會議員普洛西及賀錦麗等人的協助,為李耀榮安排醫療專機回美國。

不過馬兆明指出,李耀榮事件仍未完結,除了希望民眾在籌款網站Go Fund Me捐錢,資助李耀榮的醫藥費外,更重要是徹查事件,還李耀榮一個公道。

馬兆明說:”我們要求菲律賓政府就槍擊案展開獨立的調查,這是企圖刺殺,但我們相信菲方至今仍未開始調查。”

李耀榮的太太及女兒現在還在菲律賓,他的家人指,希望將二人都接來舊金山,不過李耀榮的他太太仍需要簽證,最後要到一個月後才可以成行。

