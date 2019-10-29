菲律賓被槍傷舊金山華裔居民李耀榮終回灣區治療（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

8月初在菲律賓被槍擊的舊金山華裔居民李耀榮（Brandon Lee）在州府及市府等的協助下，上星期六終於被送回舊金山治療，李耀榮的最新情況怎樣呢？

經過24小時的行程後，載著李耀榮的醫療專機，終於在上星期六清晨抵達舊金山國際機場，李耀榮身上仍有數枚子彈未被取出，不過他的情況穩定，有意識，可以說話。

到埗後，他隨即被送往舊金山總醫院進行治療。

舊金山總醫院行政總裁Susan Ehrlich說：”李耀榮正進行全面檢查，這個檢查的目的是得到哪一個治療計劃對他最好，亦會盡量確保他能全面康復。”

一直協助李耀榮的舊金山市參事馬兆明（Gordon Mar）及楊馳馬（Matt Haney）等人，週一在市府門前舉行集會，歡迎李耀榮。

37歲的李耀榮在舊金山日落區土生土長，今年8月6日，李耀榮在菲律賓的居所前，懷疑被菲律賓政府企圖刺殺，向他連開4槍，令他身受重傷，在當地治療的其間更曾6度心臟驟停。

李耀榮的媽媽及弟弟事發後一天，第一時間前往當地協助。

李耀榮媽媽劉玉玲（Louise Lee）說：”當我們第一次收到消息時，我們很震驚，難以置信，我在想，這不是真實的，但這是事實，到了今天，我很欣慰，因為李耀榮回家了，在總醫院接受優質治療，我終於可以放心。”

大約十年前，李耀榮加入民權組織做義工，並移居菲律賓的伊富高山區，協助當地農民爭取人權，以及保護自己的土地。

不過有報道指，李耀榮的舉動被視為反政府，自2015年起，李耀榮一直被軍隊監視及恐嚇等，外界認為，李耀榮是首位被菲律賓總統行私刑，企圖刺殺的美國人。

馬兆明在15年前就認識李耀榮，他連同市參議會通過決議案，譴責菲律賓政府的行為，並得到國會議員普洛西及賀錦麗等人的協助，為李耀榮安排醫療專機回美國。

不過馬兆明指出，李耀榮事件仍未完結，除了希望民眾在籌款網站Go Fund Me捐錢，資助李耀榮的醫藥費外，更重要是徹查事件，還李耀榮一個公道。

馬兆明說：”我們要求菲律賓政府就槍擊案展開獨立的調查，這是企圖刺殺，但我們相信菲方至今仍未開始調查。”

李耀榮的太太及女兒現在還在菲律賓，他的家人指，希望將二人都接來舊金山，不過李耀榮的他太太仍需要簽證，最後要到一個月後才可以成行。

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