英國貨櫃屍體案 司機被控誤殺還柙候訊

【i-CABLE】

英國貨櫃屍體案,被控誤殺及串謀販運人口等罪名的貨櫃車司機還柙候訊。

首相約翰遜到案發的埃塞克斯郡簽署弔唁冊,他指整個英國以至全世界都對事件感到震驚,就39名希望到英國追尋更好生活的人遇難感到痛心。

案件週一在當地一個裁判法院提堂,涉案貨車司機、25歲的魯賓遜以視像方式應訊,他被控39項誤殺,以及謀販運人口、協助他人非法入境等罪,案件押後至11月25日答辯,他未有申請保釋、繼續還柙。

至於週六在愛爾蘭被捕的20歲男子,警方已確認他涉案。

在越南北部義安省,有教堂週六舉行彌撒悼念失去聯絡,可能是屍體案中的死者,多個越南家庭報稱與身在歐洲的家人失去聯絡,包括一名20歲男子,前年到俄羅斯打工後,輾轉到了法國,失聯前與家中說過會與一群人嘗試去英國。

另外一名19歲女子支付一萬英鎊予蛇頭,相信同樣進入冷藏貨櫃偷渡,家人估計她凶多吉少,為她設靈。

英國警方已將所有遺體移離貨櫃,驗屍前,已套取了39名死者指紋轉交越南政府,確認有否死者是越南人,越南政府表示會全力配合調查。

