屯門有人質疑警方在行動基地測試催淚彈堵路抗議（視頻）

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屯門週一晚有人到大興行動基地外堵路抗議，質疑基地測試催淚彈，導致區內，多人嗅到難聞氣味。有人又向餐廳扔燃燒物，防暴警員到場發射催淚彈驅散，警方就否認指控。

晚上8時半開始，一批人在大興行動基地外聚集，質疑屯門一帶傳出異味，源於警方在基地內測試催淚彈，他們用鐵欄等雜物堵路。

防暴警員9時許到場驅散，其後退回基地外戒備，舉藍旗警告在場人士離去。但人群未散去，繼續向基地方向射鐳射光，又搬來磚頭、竹支、垃圾桶等做路障。

到10時許，有人去到良德街一間餐廳外噴漆，打爛玻璃，向店內扔燃燒物，餐廳起火，約兩分鐘後，在基地外戒備的警員舉黑旗警告，隨即向前沿良運街推進，多次發射催淚彈，去到良德街繼續發射，整條街煙霧彌漫。

有網民拍到，催淚彈射上逸生閣的公眾走廊，有人退入停車場。

警員之後步回基地方向，清理路障，有人向警員方向扔物品，警員用大光燈照向旁邊的寶怡花園，警方再開槍、施放催淚彈，亦有射上寶怡花園的窗邊後爆開，街上佈滿白煙。警員一度上到寶怡花園平台搜查，之後離去。

到晚上11時許，基地對開仍有人群聚集，用垃圾桶等堵路。約半小時後，大批警員再沿良運街衝前驅散，先後帶走最少4人，另一批警員就去到輕鐵建生站追捕。

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