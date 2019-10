屯門有人質疑警方在行動基地測試催淚彈堵路抗議（視頻）

【i-CABLE】

屯門週一晚有人到大興行動基地外堵路抗議,質疑基地測試催淚彈,導致區內,多人嗅到難聞氣味。有人又向餐廳扔燃燒物,防暴警員到場發射催淚彈驅散,警方就否認指控。

晚上8時半開始,一批人在大興行動基地外聚集,質疑屯門一帶傳出異味,源於警方在基地內測試催淚彈,他們用鐵欄等雜物堵路。

防暴警員9時許到場驅散,其後退回基地外戒備,舉藍旗警告在場人士離去。但人群未散去,繼續向基地方向射鐳射光,又搬來磚頭、竹支、垃圾桶等做路障。

到10時許,有人去到良德街一間餐廳外噴漆,打爛玻璃,向店內扔燃燒物,餐廳起火,約兩分鐘後,在基地外戒備的警員舉黑旗警告,隨即向前沿良運街推進,多次發射催淚彈,去到良德街繼續發射,整條街煙霧彌漫。

有網民拍到,催淚彈射上逸生閣的公眾走廊,有人退入停車場。

警員之後步回基地方向,清理路障,有人向警員方向扔物品,警員用大光燈照向旁邊的寶怡花園,警方再開槍、施放催淚彈,亦有射上寶怡花園的窗邊後爆開,街上佈滿白煙。警員一度上到寶怡花園平台搜查,之後離去。

到晚上11時許,基地對開仍有人群聚集,用垃圾桶等堵路。約半小時後,大批警員再沿良運街衝前驅散,先後帶走最少4人,另一批警員就去到輕鐵建生站追捕。

