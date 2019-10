特朗普披露圍捕巴格達迪行動細節

【i-CABLE】

特朗普總統公開圍捕極端組織伊斯蘭國領袖巴格達迪行動細節,指對方於窮途末路下引爆身上炸彈,像”狗隻、懦夫”般死去,官員則透露早於夏天開始策劃突襲,特朗普於行動當天早上才正式授權。

圍捕巴格達迪的行動周六接近傍晚時分展開,陸軍反恐特種部隊三角洲部隊等精銳人馬出動8架直升機,據報由伊拉克西部空軍基地出發,直搗巴格達迪敘利亞伊德利卜省巢穴。

高速低飛期間,面對地面砲火狙擊,花了約一小時抵達目的地,恐防有陷阱,部隊未有從正門攻堅,而是在大宅牆壁炸穿洞,迎面而來的是大群伊斯蘭國武裝,雙方駁火,美軍原本目標是生擒巴格達迪,但他拒絕投降,逃到地道。

報道稱軍方以巴格達迪女兒事前提供的DNA,即場比對確認身份,檢走殘肢,又在大宅發現高度機密資料,涉及伊斯蘭國源起、未來計劃等,行動歷時約兩小時。

除了巴格達迪與子女,其兩名妻子亦身亡,兩名美軍與一頭軍犬受傷,另有11名兒童獲救。

不到十年間,兩大恐怖組織阿爾蓋達與伊斯蘭國頭目先後身亡,特朗普認為這次意義更深遠。

《紐約時報》報道,中情局由巴格達迪被擄妻子及信差得悉其行蹤,今年夏天開始策劃突襲,其間與庫爾德武裝合作,又派間諜監視其動向。

過去數星期,部隊著手訓練、預演,曾有兩至三次打算付諸行動,因巴格達迪行程有變而煞停。

直至上週四,特朗普與副手彭斯獲告知巴格達迪極有可能藏身伊德利卜省後,特朗普隨即下令軍方擬定可行選項,翌日初步選定方案,但要到週六、行動當天早上才一錘定音。

行動期間,特朗普與彭斯、防長埃斯珀,以及參謀長聯席會議主席米萊等人齊集戰情室實時觀看。

