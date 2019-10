【KTSF】

中半島南舊金山市議會最近通過提高最低工資,以及禁止電子煙與有口味的煙草產品。

明年1月1號起,南舊金山最低工資將會從目前每小時12元提高至15元,之後每年會根據通貨膨脹來調整最低工資。

另外,市議會也決定禁電子煙和有口味的煙草產品,有市議員引述一項對市內初中和高中學生做的調查指出,43%的7年級學生表示,很容易取得電子煙,約六成11年級學生說,很容易得到電子煙產品。

明年1月1號起,市內一般的商店都不能出售電子煙和有口味的煙草產品,只有兩間商店例外,而這兩間店鋪只准許21歲或以上的成人進入。

