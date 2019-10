【KTSF】

東灣列治文市一輛汽車被困在路軌,遭高速駛至的一輛美鐵(Amtrak)火車撞上,車內3人喪命。

事發於週一凌晨12時05分,地點在Brookside Drive夾Giant路,汽車當時困在路軌,法醫處已證實死者分別是Whitney Pearl和Jose Torres Jr.,同樣是30歲,以及58歲男子Robert Taylor。

事發後,該輛火車需要留在現場達兩個半小時,讓當局進行調查。

