太平洋煤電公司(PG&E)週一表示,舊金山灣區週日發生的兩宗山火,起火原因可能與該公司的輸電纜有關。

其中一宗山火是於東灣Lafayette市,導致當地一個網球會所燒毀,眾多居民要緊急疏散。

PG&E對加州公用事業委員會表示,PG&E一名工人於週日下午4時45分趕到火場,對消防員說起火原因可能與電纜及電話線觸碰後引起。

約一個小時後,另一名工人趕到另一個火場,發現有電纜和變壓器塌下,消防當局估計可能是起火源頭。

週末期間灣區刮起大風,在乾燥天氣下,容易引發山火,PG&E因此在廣泛地區實施公用安全停電措施,而Lafayette市發生的山火地點,並非處於山火高危區。

