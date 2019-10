PG&E近百萬用戶週六起停電 料週一起陸續恢復供電

【KTSF】

加州各地與山火搏鬥期間,近百萬的太平洋煤電公司(PG&E)用戶週六起停電,究竟何時會恢復供電呢?

新一輪的公共安全停電週六展開,直至週日早上,加州有36個縣一共有94萬戶沒有電力供應。

東灣Alameda縣有約57,000戶停電,Contra Costa縣有48,000戶停電,北灣Marin縣有近12萬戶,Napa亦有18,000戶停電,San Mateo有57,000戶停電,南灣Santa Clara縣亦有27,000戶受到影響。

PG&E表示,他們選擇停電不是因為這是最容易的做法,而是對於公眾來說是最安全的做法。

PG&E指出,停電最少持續到週一早上,他們會分階段恢復供電,預計需時大約48小時恢復全部供電。

北灣、東灣及南灣,PG&E會在週一早上8點起開始恢復供電。

