週二強風再吹襲灣區 PG&E或再停電防山火

【KTSF】

雖然灣區週末被停電的地區在週一上午及中午陸續恢復電力,但是根據氣象顯示,週二又有強風吹襲,太平洋煤電公司(PG&E)有可能會再度實施安全停電。

PG&E的緊急運作中心正在密切關注,灣區週二到週三中午的風勢,週一下午開始48小時前通知用戶,受影響的用戶可能最早週二早上就開始。

用戶要知道自己有沒有在安全斷電範圍,可以上PG&E的網站查詢,網址:https://psps.ss.pge.com/

PG&E也會透過自動通話系統、簡訊和電子郵件發送通知用戶。

另外,PG&E員工將單獨拜訪參加該公司”醫療基準計劃”的客戶,主要關注那些依靠電力來維持生命關鍵設備的客戶。

最近一輪的公共安全停電措施進行在週末發生,加州有36個縣一共有94萬戶沒有電力供應。

PG&E表示,他們選擇停電不是因為這是最容易的做法,而是對於公眾來說是最安全的做法。

