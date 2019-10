Milpitas有露體狂出沒 3人受害包括小童

【KTSF】

南灣Milpitas市上星期三發生3宗當眾露體案,受害人最少年僅11歲,警方不排除3宗案件涉及同一名疑犯。

警方表示,上星期三下午近5時,11歲的事主在Los Coches街步行,畫面中的男子開著一輛黑色的Mazada 3汽車經過,並停在附近。

該名男子後來走出汽車,站在車尾位置,當事主經過時向他露下體,並作出不當行為,事主跑走,沒有受傷。

第一宗案件後,警方其後亦接到另外兩宗類似的報告,事主是成年人。

警方指,3宗案件發生的地點接近,根據3名事主的描述,疑犯亦有類似的特徵,不排除涉及同一名疑犯。

警方希望公眾提供線索搜捕這名疑犯,有任何案件資料的人士,請致電(408)586-2400與警方聯絡。

