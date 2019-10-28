Milpitas有露體狂出沒 3人受害包括小童

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南灣Milpitas市上星期三發生3宗當眾露體案，受害人最少年僅11歲，警方不排除3宗案件涉及同一名疑犯。

警方表示，上星期三下午近5時，11歲的事主在Los Coches街步行，畫面中的男子開著一輛黑色的Mazada 3汽車經過，並停在附近。

該名男子後來走出汽車，站在車尾位置，當事主經過時向他露下體，並作出不當行為，事主跑走，沒有受傷。

第一宗案件後，警方其後亦接到另外兩宗類似的報告，事主是成年人。

警方指，3宗案件發生的地點接近，根據3名事主的描述，疑犯亦有類似的特徵，不排除涉及同一名疑犯。

警方希望公眾提供線索搜捕這名疑犯，有任何案件資料的人士，請致電(408)586-2400與警方聯絡。

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