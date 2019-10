Kincade火場擴大至6萬多英畝 約18萬人要疏散

【KTSF】

灣區今年以來規模最大的山火、北灣Sonoma縣的Kincade山火,火勢受到強風的影響,一夜之間蔓延,縣警在半夜展開新一輪的緊急撤離令,至今已經有約18萬居民撤離家園,是該縣史上最大範圍的撤離,兩名消防員在撲救山火時受傷

其中一人傷勢嚴重。

上星期三開始燃燒的Kincade山火,至週一早上焚燒面積擴大至66,231英畝,由於週日天氣持續乾燥及有強風,火場受控面積由原本的10%減少至5%,至少有96座建築物焚毀,16座建築物受損,仍有8萬座建築物受山火威脅。

加州消防部預計,Kincade山火在11月7日前都不會受控。

兩名參與撲救山火的消防員受傷,一人被送到當地的醫院,另一人由直升機送到Sacramento的燒傷中心救治。

因應火勢的蔓延,Sonoma縣縣警週日凌晨進一步撤離Healdsburg、Windsor附近以及Santa Rosa北面等的居民,至今一共有約20萬名居民受Kincade山火的影響疏散,這亦是當地史上最大範圍的撤離令,不少居民半夜被逼離開家園,公路上非常繁忙。

Sonoma縣警表示,週一凌晨,有3,000多名消防員撲救這場山火,山火現場週一早上傳出好消息,消防人員成功阻止山火向西邊蔓延。

國家氣象局預測,週一早上當地風勢將明顯減弱,有利救火,但消防人員不敢怠慢,因為週二將有另一波強風吹襲灣區。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。