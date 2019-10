香港有記者抗議攝記採訪被捕 警方記者會一度暫停（視頻）

【i-CABLE】

週日九龍區的衝突,有警員扯走記者防毒面罩,亦有記者被警方拘捕,週一下午的警方記者會,有記者抗議,記者會一度暫停,警方承認如果沒警告下強行扯走面罩不理想,但就指記者無特權不被截查。

星期日旺角衝突期間,有防暴警察在彌敦道扯走港台記者防毒面罩,一名Hong Kong Free Press攝影記者被警員要求除下面罩及出示記者證,之後警員要求她出示身份證,她拒絕,多名警員拉住她、拿出索帶,以涉嫌阻差辦公、拒捕及未能出示身分證明文件罪拘捕,已經獲准保釋,警方指她當時不合作,多次警告下仍不出示身份證。

警方記者會上開場白未說完,有記者對警員做法表達不滿,她們指不代表任何媒體或組織,又用電筒照向台上的警方代表,抗議警員用強光照射記者,警方一度暫停記者會,台上警務人員離開,數分鐘後要求兩人離開。

約半小時後記者會重開,警方解釋記者採訪時,在禁蒙面法規例下只是有免責辯護,他指如果記者不滿可向投訴警察課投訴。

記協、攝記協會、外國記者會及新聞行政人員協會分別發聲明,強烈譴責警方妨礙新聞自由,粗暴干擾記者合法採訪工作。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。