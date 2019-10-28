香港有記者抗議攝記採訪被捕 警方記者會一度暫停（視頻）

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週日九龍區的衝突，有警員扯走記者防毒面罩，亦有記者被警方拘捕，週一下午的警方記者會，有記者抗議，記者會一度暫停，警方承認如果沒警告下強行扯走面罩不理想，但就指記者無特權不被截查。

星期日旺角衝突期間，有防暴警察在彌敦道扯走港台記者防毒面罩，一名Hong Kong Free Press攝影記者被警員要求除下面罩及出示記者證，之後警員要求她出示身份證，她拒絕，多名警員拉住她、拿出索帶，以涉嫌阻差辦公、拒捕及未能出示身分證明文件罪拘捕，已經獲准保釋，警方指她當時不合作，多次警告下仍不出示身份證。

警方記者會上開場白未說完，有記者對警員做法表達不滿，她們指不代表任何媒體或組織，又用電筒照向台上的警方代表，抗議警員用強光照射記者，警方一度暫停記者會，台上警務人員離開，數分鐘後要求兩人離開。

約半小時後記者會重開，警方解釋記者採訪時，在禁蒙面法規例下只是有免責辯護，他指如果記者不滿可向投訴警察課投訴。

記協、攝記協會、外國記者會及新聞行政人員協會分別發聲明，強烈譴責警方妨礙新聞自由，粗暴干擾記者合法採訪工作。

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