南加州洛杉磯週一凌晨爆發一場新的山火,威脅民居及著名的Getty博物館,當局下令當地居民緊急疏散。

當局表示,週一凌晨約1時30分,山火在洛杉磯西面405號公路以的西的山邊爆發,向西面蔓延,火場面積已擴大至約500英畝,目前山火已燒毁幾間房屋,有3,300間房屋受到威脅,當局下令當地居民強制疏散。

疏散的災民中,包括洛杉磯湖人的球星LeBron James,他在清晨近4點發推文說需要緊急疏散,要為家人找地方棲身。

他之後再發推文表示,已找到地方容身,他呼籲災民要找安全地方避難。

