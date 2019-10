舊金山市長候選人李愛晨指有幕後黑手拆其廣告牌（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山市長候選人李愛晨被受爭議的競選廣告看板只放一天就被拆掉,李愛晨公開指責市長布里德跟州參議員威善高是幕後黑手。

李愛晨位於Dore 街的競選看板週二被拆除後,週五在支持者陪同下,在同一地點召開記者會,李愛晨說自己不知道競選廣告看板被拆,是週二有媒體通知她才知道,她說是廣告公司受到市長布里德的壓力拆下來的。

李愛晨說:”我相信威善高和布里德,他們兩個聯合起來,通知Outfront Media欺負我,欺負一個像我這樣一個保守派參選市長,因為舊金山全部是獨黨,(民主黨一黨獨大),獨黨45年。”

李愛晨說,她的競選廣告一掛上,接到很多人的電話,說她的廣告講出了許多人的心聲,講出許多舊金山的問題,李愛晨週五用詞強烈指責市長布里德與州參議員威善高。

李愛晨說:”我被布里德和威善高政治強姦,我不會退縮,布里德我不會退縮,我不會放棄,因為你騷擾我霸凌我。”

根據李愛晨的競選辦公室表示,李愛晨總共有20個競選廣告看板,其中3個遭到移除,另外十個要求更改內容。

包括這個開巴士的黑人女司機的廣告也被撤下,提出這些被受爭議廣告看板,構想的人是Paul Taylor。

Taylor說:”所有東西都是我的構想,無關民主黨、共和黨,而是跟生活品質有關,布里德每當一天市長,舊金山的品質就下降。”

新的競選廣告,Taylor將李愛晨塑造成超級英雄,來拯救舊金山,對於李愛晨指控布里德幕後指使廣告公司將她的競選看板拿下,週五中午布里德出席一項職業招募會,記者嘗試問布里德的反應,但布里德沒有直接回應。

布里德的競選辦公室發表書面聲明,譴責李愛晨用卑劣的隱喻手法,就像特朗普總統一樣煽動支持者,她的語言才是對真正性暴力受害者不尊重,布里德跟威善高沒有要求移除看板,是廣告公司自己的決定。

廣告公司Outfront Media向本台表示,該公司有保留權利去刪除被視為違反社區標準的廣告文案,同時也通知李愛晨競選團隊週二拆除。

這個引起爭議的廣告,畫著一位被認為影射現任市長布里德的、穿著紅色服裝的非裔女性,雙腳翹在桌子上,一手拿著一疊鈔票,左邊還有一名男子扛著一名白人女性,註明”停止奴役,以及舊金山的人口販賣,請投李愛晨一票”,這個廣告雖然只有一天壽命,但也讓李愛晨知名度大增。

