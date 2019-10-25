勇士隊Chase Center首場賽事有人派撐港T恤（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

NBA常規賽正式開季，金州勇士開季第一場對洛杉磯快艇，勇士隊首場在全新的Chase Center大球場主場作賽，有一群民眾就趁週四來到大球場，免費派發印有支持香港的T恤。

​發起人Lee Bishop說：”我原本在阿肯色州出生長大，現在居住舊金山，我是一位民權支持者，不論是什麼地方，我覺得所有人都值得擁有民權，去選出自己的領袖，而香港暫時沒有，所以這個議題對我而言非常重要。”

參與者說：”今次活動是想告訴香港人，美國的香港人都非常支持他們。”

另一名參與者說：”我們希望透過這個活動提高關注，不只是香港人，很多本地居民，支持自由民主的人都站在一起。”

發起人透過網上眾籌，並且確保是在美國本土印製，參與今次活動的人，分布每一個出入口派發，很多球迷都很樂意接收T恤，並表示會在會場內穿上。

來看看第一次比賽的全新Chase Center大球場，球場內有一個9,700平方呎的超大型計分銀幕，比起以前大很多，裏面有39間餐廳，比以前的球場多出一半，外面亦有很大的公共空間。

其實在勇士開季賽之前，在洛杉磯、紐約、多倫多進行的NBA季前同開季賽，都有人發起派發免費T恤聲援香港的活動。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。