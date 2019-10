勇士隊Chase Center首場賽事有人派撐港T恤（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

NBA常規賽正式開季,金州勇士開季第一場對洛杉磯快艇,勇士隊首場在全新的Chase Center大球場主場作賽,有一群民眾就趁週四來到大球場,免費派發印有支持香港的T恤。

​發起人Lee Bishop說:”我原本在阿肯色州出生長大,現在居住舊金山,我是一位民權支持者,不論是什麼地方,我覺得所有人都值得擁有民權,去選出自己的領袖,而香港暫時沒有,所以這個議題對我而言非常重要。”

參與者說:”今次活動是想告訴香港人,美國的香港人都非常支持他們。”

另一名參與者說:”我們希望透過這個活動提高關注,不只是香港人,很多本地居民,支持自由民主的人都站在一起。”

發起人透過網上眾籌,並且確保是在美國本土印製,參與今次活動的人,分布每一個出入口派發,很多球迷都很樂意接收T恤,並表示會在會場內穿上。

來看看第一次比賽的全新Chase Center大球場,球場內有一個9,700平方呎的超大型計分銀幕,比起以前大很多,裏面有39間餐廳,比以前的球場多出一半,外面亦有很大的公共空間。

其實在勇士開季賽之前,在洛杉磯、紐約、多倫多進行的NBA季前同開季賽,都有人發起派發免費T恤聲援香港的活動。

